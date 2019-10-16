Itır Esen, "Acun Ilıcalı ile aşk yaşadınız mı?" sorusuna cevap verdi

16.10.2019 17:09

20 yaşındaki model Itır Esen'in, bir dönem Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Şimdiye kadar bir açıklama yapmayan Esen, iddialara ilk kez yanıt verdi.

AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olan, ancak 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili attığı bir tweet yüzünden tacı elinden alınan Itır Esen'in, bir dönem Acun Ilıcalı'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. O dönem TV8'de ekrana gelen 2019 Survivor Türkiye-Yunanistan YouTube projesinde sunuculuk yapan Esen'in, Ilıcalı'yla proje aracılığıyla yakınlaştığı ve ilişki yaşadığı konuşulmuştu.

"SADECE PATRON VE ÇALIŞAN İLİŞKİSİ GİBİYDİK"

Itır Esen, yakın zamanda kaza geçiren Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Aşk dedikoduları ile ilgili de konuşan Itır Esen, "Beraber bir iş yaptık. Çok keyifli ve güzel bir işti. Şimdi de aramızda bir dostluk ilişkisi var" dedi. "Aranızda hiç aşk olmadı diyebilir miyiz?" sorusunu da yanıtlayan model, "Diyebiliriz. Sadece patron ve çalışan ilişkisi gibiydi." cevabını verdi.