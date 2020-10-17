Son dakika haber! İtfaiyenin kedi ile imtihanı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtfaiyenin kedi ile imtihanı Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi saatler süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı Samsun'da park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye görevlilerini ve vatandaşları seferber etti.