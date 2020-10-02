İtfaiyeden İlbey'e ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiyeden İlbey'e ziyaret

02.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:48
İtfaiyeden İlbey'e ziyaret

Sivas'ın Ulaş' ilçesinde İtfaiye Haftası nedeniyle ilçede faaliyet gösteren itfaiye erleri Başkan İlbey'i makamında ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş' ilçesinde İtfaiye Haftası nedeniyle ilçede faaliyet gösteren itfaiye erleri Başkan İlbey'i makamında ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Belediye Başkanı Turan İlbey 'İtfaiye Haftası' kapsamında yazı işleri müdürü Mustafa Konuk ve beraberindeki itfaiyecilerden oluşan heyeti makamında kabul etti. İtfaiye personellerinden Mustafa Çağlak, Başkan İlbey'e yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Turan İlbey, itfaiye personeline zor şartlarda görevlerini yaptıklarını ve çalışmalarında başarılar dilediğini belirterek, "Bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinde ilçelerimizde çıkan yangınlarda ve trafik kazalarında kurtarma ekiplerine katılarak çalışmalarınız oluyor. Büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz" dedi.

Konuşmanın ardından İlbey, İtfaiye Teşkilatı personelinin haftasını kutlayarak çiçek takdiminde bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Can Yaman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtfaiyeden İlbey'e ziyaret - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:30:02. #1.15#
title