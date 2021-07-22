İtfaiyeciler ziyareti yarıda bırakıp yangına koştu
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İtfaiyeciler ziyareti yarıda bırakıp yangına koştu

İtfaiyeciler ziyareti yarıda bırakıp yangına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın bayram ziyaretinde bulunduğu itfaiyeciler, yangın ihbarı gelince ziyareti yarıda bırakı yardıma koştu.

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın bayram ziyaretinde bulunduğu itfaiyeciler, yangın ihbarı gelince ziyareti yarıda bırakı yardıma koştu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gece gündüz, bayram tatil demeden çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kalınkoz İtfaiye Teşkilatına bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Kalınkoz Mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın ihbarı üzerine ziyareti yarıda kesen itfaiye birimi, olay yerine 1 dakika içinde intikal sağladı.

Bahçe yangını çevredeki evlere ulaşmadan yangını söndüren personele teşekkür eden Başkan Arslan, "Kalınkoz Mahallemizde itfaiye teşkilatımızın olması hem çevre mahallelerimize yakın olması hem de anında olaylara intikal etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliği acısından önemli. Başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Teşkilatımıza teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

İtfaiyeciler ziyareti yarıda bırakıp yangına koştu
İtfaiyeciler ziyareti yarıda bırakıp yangına koştu
İtfaiyeciler ziyareti yarıda bırakıp yangına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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