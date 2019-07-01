İtfaiyeciler takviye istedi! Kontrol edilemiyor
YANGININ kontrol altına alınamaması üzerine çevredeki Alt Jabel ve Treps köyleri boşaltıldı.
YANGININ kontrol altına alınamaması üzerine çevredeki Alt Jabel ve Treps köyleri boşaltıldı. 500 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'ne sınır Brandenburg ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde de polis duman zehirlenmesine karşı pencereleri kapalı tutmaya çağırdı. Yangın bölgesi, Mecklenburg Vorpommern Eyaleti'nin başkenti Schwerin'den 50 km uzaklıkta. 350 itfaiye erinin görev yaptığı bölgede çevre eyaletlerden takviye istendi.
Kaynak: Hürriyet
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