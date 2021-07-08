İtfaiye Teşkilatımızın Acı Kaybı

ABDURRAHMAN KILIÇ KİMDİR?

ABDURRAHMAN KILIÇ KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 1987 yılında yangın konusundaki ilk çalışmalarına başlayan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, o dönemde Japonya'da aldığı eğitimle itfaiyeyi yakından tanımış ve sonrasında kendisini, Türkiye'de itfaiyeye bilimsellik kazandırmaya, itfaiyeci imajının iyileştirilmesine ve itfaiyenin kamuoyunda tanınmasına adamıştır. Bu gayretleri ile 1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Kılıç, bugün yangın ve güvenlik konusunda Türkiye'nin en tanınan ve güvenilen ismi olmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Abdurahman Kılıç; yangın güvenliği konusunda yapılan çalışmalara öncülük etmiş, Türkiye'de ilk Yangın Yönetmeliği'nin çıkarılması konusundaki çalışmalarının yanı sıra ilk kurtarma ekibini oluşturmak gibi önemli faaliyetlerle İtfaiyeye çok sayıda yenilik getirmiş, itfaiye teşkilatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olan Kılıç, Japonya'da itfaiye söndürme ve kurtarma eğitimi görmüş, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yangın önlemleri konusunda eğitimlerde bulunmuştur. Kılıç, itfaiyeye bilimsellik kazandırmak için eğitime önem vermiş, gelişmiş ülkelerde ve özellikle Japonya'daki söndürme ve kurtarma sistemlerini İstanbul'a uygulamıştır.

İtfaiyenin tanıtımının sağlanması ve imajının yükseltilmesi için çaba gösteren Kılıç, uluslararası kuruluşlarla ve gelişmiş ülkelerle yardımlaşma ve işbirliklerini başlatmıştır; İtfaiye Müzesi'ni yeniden açmış, İtfaiye Haftalarının yeniden kutlanmasını sağlamıştır. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı olan Kılıç'ın, yangın güvenliği konusunda çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Kaynak: Habermetre