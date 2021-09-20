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İTFAİYE HAFTASI... TULUMBACILAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE NARA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İTFAİYE HAFTASI... TULUMBACILAR İSTİKLAL CADDESİ'NDE NARA ATTI

İTFAİYE Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

İTFAİYE Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Kadın itfaiyecilerin de katıldığı etkinlikte, en eski itfaiyecilerden olan tulumbacılar nara atıp, maniler söyledi. İtfaiye Teşkilatı'nın 307. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 20 - 25 Eylül tarihleri arasında yapılacak itfaiye haftası etkinliklerinin açılışı Taksim Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ve İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve çok sayıda itfaiyeci katıldı. Kadın itfaiyecilerin çokluğu dikkat çekerken tulumbacılar İstiklal Caddesi'nde nara atıp, maniler söyleyerek yürüyüş yaptı. Vatandaşlar etkinliği ilgiyle izleyip alkış tuttu.

- İstanbul

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