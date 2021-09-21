İtfaiye haftası Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı

"AĞIR AMA ŞEREFLİ BİR YÜKTÜR"

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, "Hem mekanla hem zamanla yarıştığınız bu işte, kendi canınızı korumanın gereklilik başkalarının canını korumanın hem mesleki hem insani bir vazife olması ağır ama şerefli bir yüktür. Bu yükün altından kalkan siz itfaiyeci evlatlarıma ve kardeşlerime teşekkürü borç bilirim" dedi.