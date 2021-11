İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM PROGRAMLARINA DEVAM EDİYOR

MALATYA (Habermetre) - HAYATIN HER ALANINDA İTFAİYE VARDIR

Özellikle yangınlar sırasında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası afet durumunda vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla hizmetiçi eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, aynı zamanda yangınlara karşı halkı bilgilendirmek amacıyla da kurum dışı eğitim çalışmalarında bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hafta içerisinde TKDK çalışanlarına yönelik, yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak yangın güvenliği eğitimi verildi.

Yangın esnasında ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğinin anlatıldığı yangın güvenlik eğitimi sırasında çalışanlara, küçük çaplı ev ve iş yeri yangınlarının nasıl söndürüleceği, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgiler verildi.

HAYATIMIZIN HER DÖNEMİNDE KURALLARA UYALIM

Program sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu itfaiye personelinin kutsal bir görev yaptığını ifade etti. Katipoğlu, "İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde arkadaşlarımız kurumlara yönelik yangın eğitimleri ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmekteler. Arkadaşlarımızın aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda olası yangınlarda panik yapmadan sakin bir şekilde davranmalıyız. İtfaiyecilik kutsal bir meslektir. İtfaiyeciler sadece yangınlarla ilgilenen kişiler değillerdir. İtfaiye her alanda vardır. Boğulma olaylarında, trafik kazalarında, doğal afetlerde yani her alanda itfaiye vardır. Nedere bir canlının yardıma ihtiyacı varsa itfaiye oradadır. Personellerimiz büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyorlar. Hayatımızın her döneminde kurallara uyalım" şeklinde konuştu.

BU TÜR EĞİTİMLERE ÖNEM VERİYORUZ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç ise, "bu tür eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu eğitim programlarına katıldıkça daha iyi anlıyoruz. Şu an gerçekleşen eğitimde yeni birçok bilgiye ulaştık. Dünya geliştikçe yaşam alanlarımız geliştikçe yeni olaylarda gelişiyor. Kurum olarak bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Her yıl bu tür eğitimleri personelimizle birlikte almaya çalışıyoruz. Bu eğitim için gelen İtfaiye Dairesi Başkanımıza ve personel arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Seyfullah Soylu tarafından, TKDK çalışanlarına yangın, yangın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

