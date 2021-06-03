İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
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İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı ve tepkilere neden olan görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.
Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır denildi.
Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

ARACI MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER

Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR İTFAİYE ARACINDAKİ O GÖRÜNTÜLERE AÇIĞA ALMA VE DİSİPLİN SORUŞTURMASI - Haberler
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