İtalyan savcıdan 19 gündür sığınmacılarla denizde mahsur kalan Open Arms için karar: El koyun
İtalyan savcı 19 gündür Lampedusa açıklarında 100'e yakın mülteci ile mahsur kalan Open Arms kurtarma gemisine el konulmasını istedi.
İtalyan savcı 19 gündür Lampedusa açıklarında 100'e yakın mülteci ile mahsur kalan Open Arms kurtarma gemisine el konulmasını istedi.
Open Arms'a el konduğu takdirde İspanyol kurtarma gemisinin Sea Watch ve Mediterranea Saving Humans sivil toplum örgütlerinin daha önce el konulup tutulduğu limana götürülmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle