İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke'

24.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:45
İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke'

İtalya'nın son kralının soyundan gelen Emanuele Filiberto, Yahudi soykırımına giden süreçte büyük dedesinin ırk ayrımı yasaları ve soykırımdaki rolü için Yahudi cemaatinden özür diledi.

İtalya'nın son kralının soyundan gelen Emanuele Filiberto, Yahudi soykırımına giden süreçte büyük dedesinin ırk ayrımı yasaları ve soykırımdaki rolü için Yahudi cemaatinden özür diledi.

Savoy hanedanının varisi olan Emanuele Filiberto, 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü öncesinde İtalyan Yahudi cemaatine hitaben bir mektup yazdı. 48 yaşındaki Emanuele Filiberto, büyük dedesi 3. Vittorio Emanuele'nin imzasını taşıyan 1938 tarihli ırk ayrımı yasalarından ötürü ailesi adına af diledi.

Emanuele Filiberto mektupta şunları yazdı:

"Yükünü hala benim ve tüm Savoy kraliyet ailesinin omuzlarımızda hissettiğimiz 1938 ırk yasalarını kınıyorum. 3. Vittorio Emanuele'nin bu eylemini kendimize yakıştırmıyoruz: Bu acı imzayla aramıza mesafe koyuyoruz; bu belgeyi kabul edilemez buluyor, ailemiz için silinmez bir leke, tüm İtalya için de hala kanayan bir yara olarak görüyoruz."

"Nazi faşizmi çılgınlığında 7 bin 500'ü İtalyan olmak üzere 6 milyon Avrupalı Yahudi'nin öldürüldüğü trajedinin anısının daimi olduğunu" söyleyen Emanuele Filiberto, şöyle devam etti:

"Bu mukaddes İtalyan kurbanlar anısına tüm ailem adına bugün resmi olarak af diliyorum."

Emanuele Filiberto, dün akşam TG5 televizyon kanalında yayımlanan söyleşide de "Af diliyorum ama affedilmeyi beklemiyorum" dedi.

Faşist lider Benito Mussolini döneminde çıkarılan ırk ayrımı yasalarıyla Yahudiler eğitim, iş, mülkiyet gibi birçok haktan mahrum edilmişti.

Kral 3. Vittorio Emanuele, 1900'den 1946'ya kadar tahtta kalmış ve Mayıs 1946'da tahtı oğlu 2. Umberto'ya devretmişti. 2. Umberto'nun krallığı ise yaklaşık bir ay sürmüş ve İtalya'nın monarşiden cumhuriyete geçişiyle son bulmuştu. Emanuele Filiberto, Kral 2. Umberto'nun tek erkek torunu olarak Savoy hanedanının varisi olarak anılıyor.

Cumhuriyete geçişle Savoia kraliyet ailesinin erkek varislerinin ülke topraklarına girişi yasaklanmış, bu yasak 2002'de Silvio Berlusconi hükümeti tarafından kaldırılmıştı.

İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke'
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İtfaiye Mesut Özil Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalyan kraliyet ailesinin varisi, Yahudilerden af diledi: 'Irk ayrımı yasaları ailemiz için silinmez bir leke' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 17:45:36. #1.15#
title