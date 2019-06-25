İtalyan 'kokain kralı' Rocco Morabito Uruguay'da cezaevinden kaçtı

İtalyan 'kokain kralı' Rocco Morabito Uruguay'da cezaevinden kaçtı

İtalya'nın en büyük mafya yapılanması ‘Ndrangheta liderlerinden Rocco Morabito, Uruguay'daki cezaevinin çatısından kaçtı.

İtalyan 'kokain kralı' Rocco Morabito Uruguay'da cezaevinden kaçtı

Uruguay'da 2017 yılından beri cezaevinde olan İtalyan mafya lideri Rocco Morabito, İtalya'ya teslim edilmeyi beklerken hapishaneden kaçtı. Morabito, 'Ndrangheta' adlı çetenin lideri olmakla suçlanıyor.

Uruguay İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Morabito ve diğer üç mahkumun Ulusal Rehabilitasyon Merkezi olarak da bilinen Carcel Merkez Cezaevi'nin çatısından kaçtığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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