İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü

İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

İTALYA'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'in antrenörleri, Inter Akademi'nin çalışmalarını gözlemlemek için Diyarbakır'a geldi.

İTALYA'nın köklü futbol kulüplerinden Inter'in antrenörleri, Inter Akademi'nin çalışmalarını gözlemlemek için Diyarbakır'a geldi. Gençlere futbol eğitimi verip, idman yaptıran antrenörler, scout ekiplerine kentteki futbolcu adaylarını izleme tavsiyesinde bulunacaklarını söyledi.

İtalya Serie A'nın köklü futbol kulübü Inter'in iki antrenörü Diyarbakır'a geldi. Bir süre önce kurulan Inter Akademi'nin çalışmalarını takip etmek üzere kente gelen Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla, bir süre gençlere futbol eğitimi verip, idman maçı yaptırdı. Inter Akademi'nin teknik heyeti ve yöneticileriyle görüşen Ringoli ve Brambilla, gençleri yakından izleyerek notlar aldı. İtalyan hocalar, uygulanacak eğitim programı hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

SCOUT EKİPLERİNE DİYARBAKIR TAVSİYESİ

Diyarbakır'daki çocukların oldukça yetenekli olduğunu belirten İtalyan hocalar, dünyanın birçok yerinde çalışma yapan scout ekiplerine buradaki oyuncuları izleme tavsiyesinde bulunacaklarını söyledi. Ringoli ve Brambilla'nın yaptırdığı çalışmalara genç futbolcular yoğun ilgi gösterdi. Aileler ve çok sayıda sporsever de çalışmaları saha kenarında izledi.


- Diyarbakır
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı gençlere övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:44:01. #1.16#

title