İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'de
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İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'de

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'de
Hürriyet - Haberler | Magazin

"365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Morrone'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

"365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Morrone'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

İstanbul'a iş görüşmeleri için gelen ünlü oyuncu, ardından kısa bir tatile çıkacak. Morrone, Güney kıyılarına inerek burada dinlenecek.

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında "Türkiye'de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum" demişti.

Michele Morrone, kariyerini kısa sürede uluslararası boyuta taşıdı. "365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, "Filmin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum" diyor.

Kaynak: Hürriyet

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