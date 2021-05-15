İtalya ve Ukrayna'da Türk arp sanatçılarının başarısı
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İtalya ve Ukrayna'da Türk arp sanatçılarının başarısı

İtalya ve Ukrayna'da Türk arp sanatçılarının başarısı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Çevrim içi düzenlenen 1. Uluslararası Arpademia Kelt Arpı Yarışması'nda, sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun öğrencileri Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, kendi kategorilerinde ikincilik ödülü kazandı.

Çevrim içi düzenlenen 1. Uluslararası Arpademia Kelt Arpı Yarışması'nda, sanatçı Şirin Pancaroğlu'nun öğrencileri Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, kendi kategorilerinde ikincilik ödülü kazandı.

Aralık ayında ilk eleme turuyla başlayan yarışmada genç arpistler, zorunlu eserlerin yanı sıra Türk Arpı Projesi'nde yer alan Bora Uymaz, Şirin Pancaroğlu, Meriç Dönük ve Ali Ufki'nin bestelerinden Conversation, Gülbaharım, Nikriz Peşrev, A Rose Garden ve Hamam Dönüşü adlı eserleri çaldılar.

Ayrıca Ela Talay, 1 Nisan - 20 Nisan tarihleri arasında 37 ülkeden 167 katılımcıyla Ukrayna'da çevrim içi düzenlenen Uluslararası 3. Glowing Harp Pedallı Arp Yarışmasında da kendi yaş kategorisinde "En iyi Müzikalite" Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Küçük yaştan beri arp ve müzikle iç içe olan Gül Uymaz, Bahar Uymaz ve Ela Talay, öğretmenleri Şirin Pancaroğlu ile arp eğitimlerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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