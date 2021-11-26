İtalya ve Fransa arasında güçlendirilmiş iş birliği anlaşması imzalandı - Haberler
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İtalya ve Fransa arasında güçlendirilmiş iş birliği anlaşması imzalandı

AA - Haberler | Güncel

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de ev sahipliği yaptığı törenle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğini güçlendiren anlaşmayı imzaladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de ev sahipliği yaptığı törenle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğini güçlendiren anlaşmayı imzaladı. Anlaşmanın imzalanmasıyla Cumhurbaşkanları Mattarella ve Macron, Başbakan Draghi beraber fotoğraf çekildi. Liderler, daha sonra cumhurbaşkanlığı sarayının avlusundaki resmi törene geçti. İki ülke milli marşları okunurken, İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Frecce Tricolori" ile Fransa Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Patrouille de France" Quirinale Sarayı üstünden ortak selamlama geçişi gerçekleştirdi. Akrobasi timleri, uçaklarından çıkan dumanlarla Roma semalarına iki ülkenin bayrak renklerini (yeşil-beyaz-kırmızı ve mavi-beyaz-kırmızı) çizdi.

İtalya ve Fransa arasında güçlendirilmiş iş birliği anlaşması imzalandı

İtalya ve Fransa arasında güçlendirilmiş iş birliği anlaşması imzalandı

İtalya ve Fransa arasında güçlendirilmiş iş birliği anlaşması imzalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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