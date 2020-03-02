İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı
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İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı

İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu.

02.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:09
İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı

salgını 'da sağlık sisteminin sınırlarını zorlamaya başladı.


İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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