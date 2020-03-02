İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı

02.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:09

Koronavirüs salgını Kuzey İtalya'da sağlık sisteminin sınırlarını zorlamaya başladı.



İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle