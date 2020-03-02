İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı
İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu.
02.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:09
Koronavirüs salgını Kuzey İtalya'da sağlık sisteminin sınırlarını zorlamaya başladı.
İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com