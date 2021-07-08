İtalya İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta?
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İtalya İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta?

İtalya İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta?
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UEFA EURO 2020'de Final heyecanına çok kısa bir zaman kaldı. Final mücadelesinde yarı finalde İspanya'yı eleyen İtalya ve Danimarka'yı eleyen İngiltere'nin eşleşmesinin ardından internette en çok araştırılan konular arasına girdi. EURO 2020 Final İtalya-İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta?

UEFA 2020 Final mücadelesinde İspanya'yı deviren İtalyanların rakibi dün akşam oynanan İngiltere-Danimarka mücadelesiyle belli oldu. Danimarka'yı 2-1'lik skor ile yenen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu. EURO 2020 Finalinde İtalya ve İngiltere'nin karşılaşacağının kesinleşmesinin ardından maç hakkındaki detaylar futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İtalya ile İngiltere'nin karşılaşacağı UEFA EURO 2020 finali ile ilgili detaylara, hangi gün, hangi saatte, hangi kanaldan yayınlanacağı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İTALYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020'de final heyecanı büyüyor. İki dev takımın karşılaşacağı final mücadelesinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. UEFA EURO 2020 Finali maçı İtalya İngiltere 11 Temmuz 2021 Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da canlı olarak yayınlanacak.

İTALYA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Wembley stadyumunda oynanacak final mücadelesi saat 22:00'dan itibaren TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenecek.

İTALYA İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LER!

Dev final mücadelesinde İtalya takımında aşil tendonu sakatlığı yaşayan Leonardo Spinazzola'nın forma giymesi beklenmiyor. Trent Alexander-Arnold ise hazırlık maçları sırasında geçirdiği sakatlık yüzünden kadrodan çıkarılmıştı.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw, Phillips, Rice, Jadon Sancho, Mount, Sterling, Harry Kane

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

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İtalya İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün, saat kaçta? - Haberler
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