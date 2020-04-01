İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü - Haberler
Türkiye, İtalya, Güncel

İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

01.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:56
İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, gönderilen yardım malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun gönderilen yardım malzemeleri için, "Yardımlarından dolayı Türk Devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu yardım malzemelerinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" dediği belirtildi.

Türkiye İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli ise Türkiye'nin zor zamanlarda, daha zor zamanlar geçiren ülkelere yardım yapabildiğini bu vesileyle göstermiş olduğunu bildirdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu Haberler
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi Haberler
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a...
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara...
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan Polis İngiltere
Şu an buradasınız: İtalya Dışişleri Bakanı Maio'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 23:16:12. #1.14#
title