İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi
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Karaman, İtalya, Haber

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi İtalya'dan Karaman'a getirilen 194 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

25.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 06:28
İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

KARAMAN - İtalya'dan Karaman'a getirilen 194 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurtdışında bulunan vatandaşların ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 194 Türk vatandaşını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerince ilk kontrollerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle karantinaya alınacakları Karaman'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 194 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacak.

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

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