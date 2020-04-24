İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA - Haberler
İtalya, Roma, Güncel, Haber

İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA

İtalya'nın farklı kentlerinde eğitim, iş gibi geçici süreli bulunan 244 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) Roma ve Milano'ya yaptığı tek özel seferle yurda doğru hareket etti.

24.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:55
İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA

İtalya'nın farklı kentlerinde eğitim, iş gibi geçici süreli bulunan 244 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) Roma ve Milano'ya yaptığı tek özel seferle yurda doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçici statüyle geldiği İtalya'da kalan vatandaşlar için THY bu ülkeye tek sefer düzenledi.

THY'ye ait geniş gövdeli Airbus A330 tipi uçak ilk olarak Milano'daki 168 vatandaşı alarak Roma'ya geldi. Vatandaşları, Milano Malpensa Havaalanı'nda Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz uğurladı.

Milano'dan havalanan uçak 1 saatlik yolculuğun ardından Roma'daki Türk vatandaşlarını almak üzere başkentteki Fiumicino Havaalanı'na indi.

Başkent Roma ve çevre şehirlerden gelen 76 Türk vatandaşının daha uçağa binmesiyle THY uçağı yerel saatle 22.08'de (TSİ 23.08) yeniden havalandı.

Türk vatandaşlarını Fiumicino Havaalanı'ndan uğurlayan ve kendileriyle bir süre sohbet eden Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, uçağın kalkışından önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Esenli, dönecek olan bu grupta İtalya'da geçici statüyle bulunanlar ve öğrencilerin olduğunu belirterek, "Geçici işçi statüsünde olanlar var. Hep burada çizilen çerçeve geçici konumdaki vatandaşlarımız, 168 yolcu Milano'dan yola çıkıyor biz de buradan 76 yolcuyu uçağa bindireceğiz. 244 yolcuyla uçağımızın Türkiye'ye hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

24 Mart'ta öğrencilerin bulunduğu bir grubu İtalya'dan yurda yolladıklarını anımsatan Murat Salim Esenli, şunları söyledi:

"Bu seferkinde hem bazı kolaylıklarımız vardı tecrübe açısından hem de yine bölgeler arası ulaşımda zorluklar vardı. Onları aşarak bu noktaya geldik. Umuyoruz ki vatandaşlarımız buradan sağ salim giderler, karantina süresini hastalanmadan geçirir, aileleriyle buluşurlar ve onlarla hasret giderirler."

İş için 2 haftalığına geldi, 2 ay kaldı

İş için İtalya'nın Floransa kentine sıklıkla gidip geldiğini ve son gelişinde normalde 2 hafta kalması gerekirken, karantina sebebiyle 2 aydır burada bulunduğunu anlatan Can Yurdacan, "2 aylık karantina sürecinden sonra nihayet ülkeye dönebiliyorum. Zor bir dönemdi, iyisiyle kötüsüyle anılarımız oldu. Şu anda dönüyoruz. Burada görüşmelerim vardı, onlar için gelmiştim. Bir anda karantina, yollar kapandı, uçaklar iptal oldu. Burada kalmak zorunda kaldık, zordu ama şu anda bir şekilde dönüyoruz." diye konuştu.

Ailevi sebeplerden Roma'ya ocak ayında gelen Pınar Hakverdi de "Şu an döndüğümüz için çok mutluyuz, çünkü uzun süredir buradayız. Aile ziyaretinden ötürü buraya gelmiştim. Tam geri dönmek üzere olduğum sırada maalesef tüm uçuşlar kapandı ve geri dönemedik. Şu an aslında evden uzak şekilde karantinada kalmak biraz zorladı bizi." şeklinde konuştu.

İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğü iddia edildi
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Haberler
Köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum Haberler
Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili ilk yorum
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
İngiliz kulübünden güldüren iftar paylaşımı Haberler
İngiliz kulübünden güldüren iftar paylaşımı
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Haberler
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Gülen adam, kendisini incelemek isteyen uzman ismi, kahkaha atarak geri çevirdi
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
'Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil' haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Aslı Enver Hande Yener Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ergin Ataman Lukas Podolski Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: İtalya'daki Türkler yurda gelmek üzere yola çıktı - ROMA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 23:59:21. #1.14#
title