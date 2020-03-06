İtalya'da yaşayan Türk oyuncunun koronavirüs korkusu!
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İtalya'da yaşayan Türk oyuncunun koronavirüs korkusu!

Korona virüsünün Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz salgınla ilgili son gelişmeleri Twitter hesabından değerlendirip, 'Perişanız' ifadesini kullandı

06.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:43
İtalya'da yaşayan Türk oyuncunun koronavirüs korkusu!

Çin'den yayılan koronavirüs ve İran'da hayatı olumsuz etkiledi. İtalya'da müsabakalarından, sanat hayatına kadar her şeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yaşattığı olumsuz etkiyi İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu , sosyal medya hesabı 'dan paylaştı.

'Bizim sektör battı!'

Sosyal medyadan bir takipçisinin Serra Yılmaz'a, "Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun" dedi. Ünlü oyuncu ise durumun vehametini verdiği cevapla gösterdi:

"Valla bizim sektör battı. 03/04'e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim."

Kaynak: Snob Magazin

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