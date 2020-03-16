İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz Türkiye'ye mi geliyor? Çin'den sonra Koronavirüs nedeniyle ölümlerin en çok gerçekleştiği ülke İtalya oldu. İtalya'da vatandaşlar evlerine kapandı. Hayatını İtalya'da idame ettiren Serra Yılmaz'ın Türkiye'ye alınma talebinde bulunduğu iddiası ise sosyal medyaya bomba gibi düştü

Seneler önce Türkiye'yi terk ederek İtalya'ya taşınan Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda İtalya'da Koronavirüs nedeniyle perişan olduklarını ifade ederek Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.& ;

Türkiye'ye gelmek istediği iddia edildi

Son olarak ise gazeteci Sevda Türküsev, Twitter hesabından Serra Yılmaz'ın İtalya'dan Türkiye'ye alınması için başvuruda bulunduğunu iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'de yaşayamayacağını söyleyip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz, yaşanan coronavirüs salgınından sonra İtalya'da çok kötü durumda olduklarını ifade edip, dün vatandaşı olmaktan utandığı ve terk ettiği Türkiye'ye, kendisinin İtalya'dan alınması için başvuruda bulunmuş. Zavallı!"

'Türküm ama bu benim suçum değil'





Oyuncu Serra Yılmaz, yıllar önce CNN International kanalında yayınlanan, dünyaca ünlü televizyon programcısı Antony Bourdain'in sunduğu "Parts Unkown" programına konuk olmuştu. Serra Yılmaz'ın, Bourdain'in Türk olmak nasıl bir şey sorusuna "Evet Türküm ama bu benim suçum değil" şeklinde vermesi tepki toplamıştı.



