İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı

24.01.2021 23:02 | Son Güncelleme: 25.01.2021 00:06

İtalya'da bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Lombardiya bölgesinde, Kovid-19 verilerinin yanlış hesaplanması sebebi ile bölgede karantina uygulanmasının hatalı olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da Kovid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı. Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini "turuncu bölge" olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim'den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.

YENİDEN HESAPLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.

Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.

Kırmızı bölge kararı hakkında çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS'nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia ediyor.

YANLIŞ KARARIN MADDİ ZARARINI TALEP EDECEKLER

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.

Milano Belediye Başkanı Beppe Sala ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bölge Yönetimi'ni Kovid-19 verilerini açıklamaya davet etti.

İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ali Şansalan Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 00:06:16. #1.14#
title