İtalya'da Tunuslu aileye 'Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz' diye soran Salvini'ye tepki
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İtalya'da Tunuslu aileye 'Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz' diye soran Salvini'ye tepki

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Tunuslu bir ailenin apartman zilini çalarak "Siz burada uyuşturucu mu satıyorsunuz" diye sorması büyük tepki çekti. Sosyal medyada Salvini'ye "faşist "benzetmesi yapılırken Tunuslu ailenin İtalyan siyasiyi mahkemeye vereceği belirtildi

24.01.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 07:39
İtalya'da Tunuslu aileye 'Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz' diye soran Salvini'ye tepki

'nın Bolonya şehrinde aşırı sağcı Lig Partisi lideri 'nin Tunuslu bir ailenin apartman zilini çalarak "Siz burada uyuşturucu mu satıyorsunuz" diye sorması büyük tepki çekti.


Sosyal medyada birçok İtalyan Salvini'ye "faşist "benzetmesi yaparken söz konusu Tunuslu ailenin aşırı sağcı siyasi karşısında yasal yollara başvuracağı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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