İtalya'da Tunuslu aileye 'Siz uyuşturucu mu satıyorsunuz' diye soran Salvini'ye tepki

24.01.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.01.2020 07:39

İtalya'nın Bolonya şehrinde aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin Tunuslu bir ailenin apartman zilini çalarak "Siz burada uyuşturucu mu satıyorsunuz" diye sorması büyük tepki çekti.



Sosyal medyada birçok İtalyan Salvini'ye "faşist "benzetmesi yaparken söz konusu Tunuslu ailenin aşırı sağcı siyasi karşısında yasal yollara başvuracağı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle