İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 575 ölüm
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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 575 ölüm

30.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:11
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 575 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 202 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 575 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 202 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 575 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 83 bin 689'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 202 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 575 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 83 bin 689'a, toplam can kaybı ise 73 bin 604'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 445 bin 690 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 564 bin 395 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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