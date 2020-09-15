İtalya'da okullar 6 ay sonra açıldı: Kilise, tiyatro, parklarda ders Koronavirüs salgını nedeniyle Mart başından bu yana okulların kapalı olduğu İtalya'da yeni eğitim-öğretim yılı dün başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların Mart ayı başından bu yana kapalı olduğu İtalya'da, yeni eğitim-öğretim yılı dün başladı.

Salgın tedbirleri kapsamında öğrenciler için tek kişilik sıralar, mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske kullanımı gibi önlemler öngörülürken, okulların ilk gününde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen haber ve görüntüler hazırlıkların büyük oranda yetersiz kaldığını gösteriyordu.

Okul binaları ve sınıfların sosyal mesafeye elverişli olmadığı yerlerde kilise ve tiyatro binaları, prefabrik yapılar da sınıf olarak kullanılmaya başladı. Başkent Roma'da da bazı derslerin, antik amfitiyatro Kolezyum'a bağlı arkeolojik park alanı da dahil olmak üzere açık havada yapılması planlanıyor.

'Kamu eğitimi dizleri üzerinde'

Bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında, okulların 6 aydan uzun süre sonra bir dizi tartışma, eksiklik ve zorlukla açılması haberleri yer aldı.

İtalyan basınına göre, Covid-19 önlemleri kapsamında ülke çapındaki okullara 2,4 milyon tek kişilik sıra tedarik edilmesi planlansa da ilk okul gününe bu sıraların büyük kısmı yetiştirilemedi.

Corriere della Sera gazetesi manşetten verdiği haberde halen 2 milyon sıraya ve 100 bin eğitim personeline ihtiyaç duyulduğunu yazdı. La Repubblica da ilk okul gününden izlenimleri bugün "Sırasız ve öğretmensiz" manşetiyle yayımladı.

Birçok gazetede, Cenova kentindeki bir okulda öğrencilerin sıra eksikliği nedeniyle yerlerde dizleri üzerinde otururken görüldüğü bir fotoğraf yer aldı. La Stampa gazetesi, okullardaki sıkıntıları bu fotoğraf eşliğinde "Kamu eğitimi dizleri üzerinde" başlığıyla değerlendirdi.

Öğretmenlerin yaş ortalaması AB'nin en yükseği

Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da 5 Mart'ta ülke genelindeki tüm okullar eğitime ara vermiş ve 2019-2020 eğitim yılı uzaktan eğitimle tamamlanmıştı. İtalya, Avrupa'da okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülke olmuştu.

İtalya genelindeki 8,3 milyon öğrencinin 5,6 milyonu, 6 aydan uzun süre sonra dün okula döndü. Bazı bölgelerde ise okullar gelecek hafta açılacak.

İtalya'da okulların yeniden açılmasıyla ilgili tartışma başlıklarından biri de öğretmenlerin yaş ortalamasının yüksekliği.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri içinde eğitim personelinin yaş ortalaması en yüksek olan ülke İtalya. İtalya'da ilk ve orta öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yarısından fazlası 50 yaşın, yüzde 17'si de 60 yaşın üzerinde.

İtalya'da 35 binin üzerindeki Covid-19 can kaybının yaklaşık 15 bini, 50-79 yaşları arasındaki kişilerden oluşuyor.

6 yaş üstü öğrencilere maske

Covid-19 tedbirleri kapsamında İtalya'da okullarda öğretmenlerin sürekli maske takması gerekiyor. 6 yaşın altındaki öğrencilerin maske takması gerekmezken, 6 yaşın üzerindeki öğrencilerse okula giriş çıkışta ve ders aralarında hareket halindeyken maske zorunluluğuna dahil. Sıralar arasında en az 1 metre mesafe bırakılması halinde öğrencilerin ders sırasında maske takması gerekmiyor.

Bölgeler arasında farklılıklar olmakla birlikte, öğrencilerin okula girişte ya da evde aileleri tarafından ateşi ölçülecek. Ateşi olan öğrencilerin aile hekimine bildirilmesi gerekecek.

Covid-19 olduğu tespit edilen bir öğrenci ya da öğretmenle yakın teması olanlar karantinaya alınacak.