Berlusconi, Yargılandığı Davada Tanıklara Rüşvet Vermekle Suçlanıyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, tanıkların ikametgahları nedeniyle ayrı ayrı birkaç mahkemede görülen "Ruby" davasına ilişkin Roma'da, eski Başbakan Berlusconi hakkında tanıklara rüşvet vermek suçundan dava açıldı.

FASLI EL-MAHRUG'LA 18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN BİRLİKTE OLDU

Yolsuzluk ve yalan ifade vermek suçlarının yöneltildiği şarkıcı Mariano Apicella ile birlikte suçlanan Berlusconi'nin davası 23 Kasım'da görülmeye başlayacak.

Berlusconi, "Ruby" adıyla da bilinen davada, 2010 yılında "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug'la 18 yaşından küçükken para ve mücevher karşılığı birlikte olmak ve El Mahrug'un tutuklu bulunduğu karakoldan salıverilmesini sağlamakla suçlanıyordu.

BERLUSCONİ'YE 7 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Mahkeme 2013 yılında ilk verdiği kararda, Berlusconi'nin El-Mahrug'un o dönem reşit olmadığını bildiğini belirterek, Berlusconi'ye "fuhuş için rüşvet vermek ve baskı yapmak" suçlamalarından 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezasına hükmetmişti.

DAVA 1 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Kararı temyize taşıyan Berlusconi, üst mahkemenin "Berlusconi'nin El-Mahrug'un reşit olmadığını bildiğine dair kanıt bulunmadığına" hükmetmesiyle davadan beraat etmişti.

Daha önce Torino Savcılığı da Berlusconi hakkında, "Ruby" davasıyla ilgili rüşvet verme, yalan beyanda bulunma ve yargıyı kandırma suçlarını yönelterek dava açmıştı. Savcılık bugün Berlusconi'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etti ancak dava 1 Haziran'a ertelendi.

TANIKLARA RÜŞVET VERMEKLE SUÇLANIYOR

Berlusconi'nin "Ruby" davasıyla ilgili yalan beyanda bulunmaları için tanıklara rüşvet vermekle suçlandığı davalar, tanıkların ikamet ettikleri yerlerin farklı olması sebebiyle birkaç ayrı mahkemede görülüyor. Ana davada, diğer 23 davalı ile birlikte Berlusconi'nin yargılaması sürüyor.