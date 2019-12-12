İtalya'da çöp torbasında bulunan tablo, Gustav Klimt'in 23 yıl önce çalınan eseri mi?

12.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:01

İtalyan polisi, çöp torbasında bulunan bir tablonun, Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in 23 yıl önce bir galeriden çalınan eseri olup olmadığını araştırıyor.



İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinde, Ricci Oddi isimli galerinin duvarındaki sarmaşıkları düzenleyen bahçıvan tarafından çöp torbasında bulunan tablonun, Klimt'in eseri olması ihtimali yüksek görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle