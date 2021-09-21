İtalya'da boğulmak üzere olan genç, böyle kurtarıldı

İtalya'nın Cenova iline bağlı San Fruttuoso körfezinde yüzerken akıntıya kapılan bir genç, İtalyan itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Helikopterli kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, İtalya'nın Cenova iline bağlı San Fruttuoso körfezinde meydana geldi. Körfezde denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirerek bir dubaya tutundu ve akıntıya kapıldı. Olaya ilişkin ihbar alan İtalyan itfaiyesi, körfeze giderek helikopterle kurtarma operasyonu düzenledi. İtfaiyeden yayınlanan görüntülerde, ekiplerin çocuğun bulunduğu alana yaklaştığı, helikopterden suya atlayan dalgıcın, gence can yeleği giydirdiği anlar yer aldı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, gencin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.