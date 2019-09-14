İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı

İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı

İtalya'da yeni hükümet, 6 gündür güvenli bir limana yanaşmak için bekleyen Ocean Viking gemisinin kurtardığı 82 göçmenle beraber Lampedusa Adası'na yanaşmasına izni verdi.

14.09.2019 17:15
İtalya'da aşırı sağcı Salvini gitti; yeni hükümet göçmenlere kapıyı açtı

İtalya'da yeni hükümet, 6 gündür güvenli bir limana yanaşmak için bekleyen Ocean Viking gemisinin kurtardığı 82 göçmenle beraber Lampedusa Adası'na yanaşmasına izni verdi.


Uluslararası sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği (MSF) ve SOS Mediterranee'ye ait Ocean Viking gemisi altı gün önce kurtardığı 82 göçmenle İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında 6 gündür yanaşma izni bekliyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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