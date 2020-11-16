İtalya'da aktif vaka sayısı 700 bini aştı
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İtalya'da aktif vaka sayısı 700 bini aştı

16.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:24
İtalya'da aktif vaka sayısı 700 bini aştı

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 354 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam aktif vaka sayısı 717 bin 784'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 354 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam aktif vaka sayısı 717 bin 784'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında aktif vaka sayısı 700 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 27 bin 354 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 205 bin 881'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 504 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 45 bin 733'e yükseldiğini açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 152 bin 663 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 717 bin 784'e yükselirken, son 24 saatte 70 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 492'ye ulaştı. - ROMA

İtalya'da aktif vaka sayısı 700 bini aştı
İtalya'da aktif vaka sayısı 700 bini aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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