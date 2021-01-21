- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu
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- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu

21.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:57

- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu İtalya'nın Sorrento limanında 70 ton ağırlığında ve 23 metre uzunluğundaki ölü bir balina bulundu.

- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu

NAPOLİ - İtalya'nın Sorrento limanında 70 ton ağırlığında ve 23 metre uzunluğundaki ölü bir balina bulundu. Dev balina, otopsi yapılma üzere Napoli'ye getirildi.

İtalya'da Sorrento limanı yakınlarında 23 metre uzunluğunda ve yaklaşık 70 ton ağırlığındaki bir balina geçtiğimiz günlerde ölü olarak bulundu. Balina, otopsi için zorlu bir operasyonla Napoli'ye nakledildi. Napoli Sahil Güvenlik sualtı ekibinin yaptığı incelemelerde 20 metre derinlikte bulunan dev balina, ölüm nedeni araştırılmak üzere Napoli Punta Campanelle deniz parkına getirildi. Uzmanlar, balinanın "balina kızamığı" olarak adlandırılan CeMV virüsünden etkilendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan, İtalya'da 2019 yılında Toskana bölgesi kıyılarında CeMV virüsü nedeniyle öldüğü tespit edilen 40 civarında yunus bulunmuştu.

- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu
- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu
- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu
- İtalya'da 70 ton ağırlığında ölü balina bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

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