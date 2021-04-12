İtalya'da 3 Türk vatandaşı 15 kilo eroin ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da 3 Türk vatandaşı 15 kilo eroin ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtalya'da 3 Türk vatandaşı 15 kilo eroin ile yakalandı

İtalya'nın Milona kentinde polis, 3 Türk vatandaşını 15 kilo eroinle yakaladı.

İtalya'nın Milona kentinde polis, 3 Türk vatandaşını 15 kilo eroinle yakaladı.

İtalya'nın Milano kentinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 Türk vatandaşı, yüksek miktarda saf eroin ile yakalandı. Milano Narkotik Birimi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir araçta uyuşturucu taşıdıklarından şüphelenilen 3 kişi otoyol gişelerinde durduruldu. Milano Emniyeti tarafından dün yapılan açıklamada, Türk vatandaşı olduğu tespit edilen 3 kişinin polis kontrolü sırasında şüpheli davranışlar sergilediği ve yapılan aramada aracın bagajında bir karton kutu içinde 12.5 kilo yüksek oranda saf eroin ve yaklaşık 2 bin Euro nakit para bulunduğu ifade edildi.

Milano polisi, tutuklanan 3 kişiden birinin Milano ve çevresinde hazır döner dağıtımı yapan bir firmanın sahibi olduğu ve bu kişinin işyerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada eski bir endüstriyel fırın içinde ayrıca 2.5 kilo daha eroin bulunduğunu açıkladı. Zanlının evinde ve işyerinde yapılan aramalarda toplam 17 bin Euro nakit paraya el konulduğu duyuruldu.

Toplamda 15 kilo eroinin ele geçirildiği operasyon sonrası 3 Türk vatandaşının tutuklanarak, San Vittore Cezaevi'ne gönderildiği açıklandı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Muharrem Erdemir
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İtalya'da 3 Türk vatandaşı 15 kilo eroin ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:11:55. #1.14#
title