- İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor- Kutlama ve protesto bir arada
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- İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor- Kutlama ve protesto bir arada

- İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor Kutlama ve protesto bir arada Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

02.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:43

- İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor

Kutlama ve protesto bir arada

ROMA - Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Kutlamaların yanı sıra muhafetteki sağ partiler, hükümeti korona virüs politikasını protesto etti.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci Avrupa ülkesi olan İtalya, Cumhuriyet Bayramını kutluyor. İtalya'nın Cumhuriyet'e geçişinin 74.yılın dolayısıyla başkent Roma'da devlet töreni düzenlendi. Tören sırasında, İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timi Freccie-tricolori hava gösterisi ile İtalyanları kendine hayran bıraktı. İtalyan bayrağının renklerini gökyüzüne çizen akrobasi timi büyük alkış topladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve törene katılanlar maske takmayı ihmal etmedi.

Cumhuriyet Bayramında eylemler

Ülke genelinde kutlamalar yapılırken, muhafette bulunan sağ partiler de hükümeti protesto etti. Hükümetin Korona virüs politikasını eleştiren eylemciler, Roma'da meydanlara indi. Gösterilere Muhalefetteki Lega lideri Matteo Salvini de katıldı. Göstericiler, "hemen seçim" sloganları attı. Salvini, maskesini indirip göstericilerle fotoğraf çektirdi.

- İtalya, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor- Kutlama ve protesto bir arada

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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