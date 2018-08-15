İtalya Bu Soruyu Soruyor: Köprülerimiz Neden Çöküyor?

İtalya'nın Cenova kentinde dün çökerek onlarca kişinin ölümüne yol açan Morandi Köprüsü'nün enkaz içindeki görüntüsü, ülkenin bakımsız altyapı sistemlerinin simgesi haline geldi.

İtalyanlar, olayın ilk şokunu atlatmalarının ardından "nasıl olur da her gün 75 bin aracın geçtiği bir köprünün çökmesine izin verilir" sorusunu sormaya başladı. Geçmişte ve bugün iktidarda olan siyasi partiler birbirlerini suçlarken uzmanlar ve basın "herkes tehlikenin farkındaydı" diyor ve İtalya'da halen yüzlerce yapının daha çökme riski taşıdığını vurguluyor.

İtalyan gazeteleri Çarşamba günü, Morandi Köprüsü'nün çökmüş halde göründüğü çarpıcı fotoğrafları baş sayfalarına taşıdı. Corriere della Sera "Hasta köprüde katliam", La Repubblica "Cenova savaşta gibi, kenti birleştiren köprü çöktü", La Stampa "Köprüde katliam, İtalya yaralandı" manşetleriyle çıktı.

Viyadüklerin yüzde 60'ı risk altında

İtalyan basını, son 5 yılda en az 10 köprünün çöktüğünü hatırlattı ve ülkenin yaşlanmış altyapı sistemlerinin bakımsızlığına dikkat çekti.

Corriere della Sera, ülkedeki viyadüklerin yüzde 60'ının risk altında olduğunu yazdı.

La Repubblica da yaşlanan ve bakımı gerekli şekilde yapılmayan 300 köprü ve tünelin tehlike yarattığını belirtti.

Morandi Köprüsü'nün çöküşünün dinamiklerinin yanı sıra, ülkedeki altyapı sistemlerinin genel bakımsızlığı da hemen her gazetenin tartışmaya açtığı bir konu oldu.

5 Yıldız Hareketi-Lig hükümetinden, eski iktidarları suçlayan açıklamalar gelirken bir önceki iktidar partisi Demokratik Parti cephesi ise Lig'in geçmişte birçok hükümete ortak olduğunu, 5 Yıldız Hareketi'ninse geçmişte Morandi Köprüsü'ndeki trafiği azaltacak bir projeye karşı çıktığını savunuyor.



Corriere della Sera gazetesi ise baş sayfasından verdiği bir yorum yazısında hükümet ve muhalefetin suçu birbirlerine atmasını eleştirerek "Geçersiz mazeretler: Herkes biliyordu" başlığını kullandı.

Corriere della Sera'da Antonino Polito imzasıyla yayımlanan başka bir makalede ise, "İtalya 1960'larda inşa edilen, 1990'lardan bu yana kendi haline terk edilen ve son 10 yıldır da çökmeye başlayan bir ülke" denildi.

Politi, "İki aydır iktidarda olan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, altyapı tesislerinin bakım çalışmalarının eksikliği nedeniyle önceki hükümeti suçluyor, önceden iktidarda olanlar ise Toninelli gibi her yeni kamu projesini bloke edenleri suçluyor. Ama sorun şu ki, yıllardır ne bakım çalışmaları ne de yeni büyük projeler yapılıyor" diye yazdı.

Renzo Piano: Köprüler kader yüzünden çökmez

La Repubblica da, Morandi Köprüsü'nün ve İtalya'nın altyapısının genel durumunu Cenovalı ünlü mimar Renzo Piano'ya sordu. Piano, köprünün aşırı yağış ve yıldırım nedeniyle çökmüş olabileceği iddialarıyla ilgili olarak "Doğanın anarşisinin, yıldırım ve yağmurların anarşisinin kontrol edilemeyeceğini düşünen kaderciliğe inanmıyorum. Köprüler kader yüzünden çökmez. Kimse bize kaderden bahsetmesin" dedi.

Piano, İtalya'da bu gibi yapıların sağlamlık durumunu gösteren bilimsel analizlerin eksik olduğunu belirtti.

Il Sole 24 Ore gazetesi ise ülkenin altyapı sorunlarının, ihalelerin kötü yönetimi, yolsuzluk, kaynak eksikliği gibi birçok faktörün birleşiminden kaynaklandığını yazdı.