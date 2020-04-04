İtalya Başbakanı Conte'nin koruması koronavirüsten hayatını kaybetti
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İtalya Başbakanı Conte'nin koruması koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya Başbakan Giuseppe Conte'nin korumalığını yapan polis memuru, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

04.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:18
İtalya Başbakanı Conte'nin koruması koronavirüsten hayatını kaybetti

İtalya Başbakan Giuseppe Conte'nin korumalığını yapan polis memuru, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa'da koronavirüs salgının en şiddetli yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte'nin yakın koruma görevini yürüten polis memuru yaşamını koronavirüsten kaybetti. İki çocuk babası Giorgio Guastamacchia (52) koronavirüsten tedavi altına alınmadan önce, Başbakan Conte ile yakın temasta bulunmadığı belirtildi. Başbakan Conte'ye daha önce test yapılmış ve testtin sonucu negatif çıkmıştı.


Kaynak: DHA

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