İtalya Başbakanı Conte Hafter ile görüştü; Serrac ile de bir araya gelecek

08.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:20

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan General Halife Hafter İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.



Görüşmeyi duyuran İtalyan hükumetinden bir kaynak, akşam saatlerinde de Conte'nin UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geleceğini açıkladı. Fakat söz konusu görüşmelerin içeriğine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle