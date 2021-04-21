İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez bıçaklandı
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İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez bıçaklandı

İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyerinde çalıştığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Nida E. Yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde işyerinde çalıştığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Nida E. Yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken "O tapuları kayınvalidene vereceksin" şeklinde seslendiği ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yeşilköy Caddesinde erkek kuaförlüğü yapan Nida E. (43), işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nida E., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin bıçakla Nida E'ye saldırdıktan sonra "O tapuları kayınvalidene vereceksin" şeklinde seslendiği ortaya çıktı. Olay yerinden hızla kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ

İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez bıçaklandı
İşyerinde çalışan berber sırtından 4 kez bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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