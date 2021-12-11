İsviçreli turist Cilo Dağlarına hayran kaldı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İsviçreli Turist Andrea Stifel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cilo Dağlarına hayran kaldı.

Dünyayı gezen İsviçreli turist Andrea Stifel, Van'dan sonra Yüksekova ilçesine geldi. İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan'ın rehberliğinde ilçeyi gezen İsviçreli turist Andrea Stifel, bünyesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cilo Dağlarının heybeti karşısında kendini alamadı. İsviçreli turist Andrea Stifel, 3 rakımlı dağların İsviçre'deki Alp Dağları'na benzediğini belirtti. Cilo Dağlarını görmek istediğini ifade eden Andrea Stifel, "Cilo Dağlarını televizyon ve internette görmüştüm. Her zaman görmek için merak etmiştim ve en sonunda da gördüm. Bunun verdiği huzur ve zevki hiçbir şeye değiştirmem. Bizim Alp Dağlarına benziyor. Şimdi kendimi evimde hissettim, çünkü dağlar bir birine çok benziyor. Bu muhteşem manzarayı görmek için herkesi buraya davet ediyorum" dedi.

İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise turist Andrea Stifel'in daha önce Cilo Dağlarının yaz halini gördüğünü belirterek, "Bugün bizim misafirimiz olarak Cilo Dağlarının kış halini görme fırsatı buldu. Özellikleri Cilo Dağlarını Alp Dağlarına benzettiğini ve karşısında mest olduğunu belirtti. Bu sefer buraya Sat Göllerini görmek için gelecek. Şimdi Cilo Dağlarının karşısında hayran kalmış. Aslında Cilo Dağlarını turizme kazandırmalıyız. Turizmin merkezi olmalı. Bizde artık yabancı ve yerli turistleri buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ