İsviçre saat markasının 150. yılına özel saat koleksiyonu satışa sunuluyor - Haberler
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İsviçre saat markasının 150. yılına özel saat koleksiyonu satışa sunuluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İsviçre saat markasının 150. yılına özel saat koleksiyonu satışa sunuluyor

İsviçre saat markası Bernhard H. Mayer'i dünyada satışa sunan e-ticaret destekli doğrudan satış şirketi QNET, lüks saat üreticisinin 150. yıl dönümünü kutlamak için sınırlı sayıda bir koleksiyonu saat tutkunlarının beğenisine sundu.

İsviçre saat markası Bernhard H. Mayer'i dünyada satışa sunan e-ticaret destekli doğrudan satış şirketi QNET, lüks saat üreticisinin 150. yıl dönümünü kutlamak için sınırlı sayıda bir koleksiyonu saat tutkunlarının beğenisine sundu.

Doğrudan satış şirketi QNET'le birlikte dünyaya açılan marka, son 15 yılda 500 binden fazla insana saatlerini satmayı başardı. 2021'de 150. yılını kutlayan marka, yıl dönümüne özel biri 18 ayar pembe altın kaplama ve diğeri fırçalanmış/parlatılmış paslanmaz çelikten üretilmiş iki yeni sınırlı sayıda üretilen lüks mekanik saati satışa sunuyor.

Sınırlı sayıda üretilen özel saatlerin gelecekte koleksiyonerlerin bir parçası haline geleceğini belirten QNET Ceo'su Malou Caluza, "Bernhard H. Mayer markası çok zengin bir tarihe sahip. Markanın kendi içinde yaşadığı değişime rağmen, 150 yıl boyunca değişmeden gelen mükemmellik geleneğini temsil ediyor. Markanın yeni koleksiyonu geçmişin izlerini taşıyan, nesilden nesile gelen usta zanaatkarlara saygılarını sunuyor" dedi.

Markanın genç temsilcisi JR Mayer ise saatlerinin tasarım ve işçilik anlamında mükemmelliği yansıttığını dile getirdi. JR Mayer, "Ailemin 150 yıllık markalaşma öyküsü bu yıl sunduğumuz özel iki saatte buluştu. İlhamını geçmişten alan ama geleceğe atıfta bulunan bir modernlikte tasarlanan saatlerimizde kişiselleştirilmiş pek çok detay da yer alıyor. Bizi her zaman farklı kılan köklerimiz ve el yapımı saat geleneğini geleceğe taşımamız" dedi.

Bernhard H. Mayer hakkında

Saat endüstrisinin altın standardına uymak zorunda olan İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'nun (FH) bir parçasıdır. Tüm Bernhard H. Mayer saatlerinde 'İsviçre Yapımı' etiketi bulunur ve FH gereksinimlerine ve standartlarına göre yapılır. - İSTANBUL

İsviçre saat markasının 150. yılına özel saat koleksiyonu satışa sunuluyor

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Haber: İsviçre saat markasının 150. yılına özel saat koleksiyonu satışa sunuluyor - Haberler
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