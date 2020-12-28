İsviçre'de karantinada kalmak istemeyen 200 İngiliz turist otelden kaçtı

Noel tatili sebebiyle İsviçre'ye kayak yapmaya giden yaklaşık 200 İngiliz turistin, gece karanlığından yararlanarak yeni koronavirüs mutasyonuna karşı uygulanan karantinadan kaçtığı açıklandı.

İsviçre'nin Verbier belgesindeki bir kayak merkezinde tatil yapan yaklaşık 200 İngiliz turist hava kararmasının ardından otellerinden kaçarak, zorunlu kantinayı deldi. Koronavirüs türünün İngiltere'de görülmesinin ardından İsviçre, ülkeden gelen turistlere 10 gün zorunlu karantina uyguladı. kayak merkezinde tatil yapan yaklaşık 200 İngiliz turist hava kararmasının ardından otellerinden kaçarak, zorunlu kantinayı deldi. Yerel belediye iletişim sorumlusu Jean-Marc Sandoz, "Birçoğu karanlıkta fark edilmeden kaçmadan önce bir gün karantinada kaldı" dedi. Yüzlerce İngiliz turistin 9 bin 200 TL 'lik karantina cezasını ödememek için kaçtığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı