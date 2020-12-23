İsviçre'de ilk korona virüs aşı 90 yaşındaki kadına yapıldı

İsviçre'de yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı ilk olarak Luzern kentindeki huzurevinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

İsviçre'de yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı ilk olarak Luzern kentindeki huzurevinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

İsviçre'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama başladı. Aşı ilk olarak Luzern şehrindeki bir huzurevinde yaşayan 90 yaşındaki yaşlı kadına yapıldı. Aşılamanın 4 Ocak'tan itibaren tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.

Sembolik aşılamanın ardından süreç, küçük şehirlerden büyük şehirlere doğru genişleyecek. Önümüzdeki hafta, Cenevre ve Vaud kantonları gibi daha yoğun nüfusun olduğu merkezlerde aşılama başlayacak. Aşılama süreci ücretsiz ve gönüllülük esasına göre devam edecek. İlk dozlar 75 yaşın üzerindekiler, sağlık sorunları olanlar ve savunmasız kişilere yapılacak.

İsviçre'nin denetleyici sağlık kurumu Swissmedic, geçtiğimiz 19 Aralık'ta değerlendirme sürecinin ardından çıkan izinle Pfizer-BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıya onay vermişti. Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşılardan İsviçre'ye 107 bin doz getirildiği ifade edildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı