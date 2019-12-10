İsviçre Alpleri'ndeki 500 buzul eridi, küresel ısınmadan önce ve sonra İsviçre buzulları

10.12.2019 07:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:01

Küresel ısınma sadece kutuplardaki değil, bazı dağlık ülkelerde bulunan karla kaplı noktalarla yüzyıllardır varlığını sürdüren buzulları da tehdit ediyor.



Avrupa'da Alp Dağları'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan İsviçre'de 1890 ile 1900 yılları arasında çekilen fotoğraflar, küresel ısınmanın bu ülkedeki etkilerini gözler önüne serdi. Euronews.com'da Görüntüle