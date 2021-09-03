İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ terör örgütüne üye olmaktan hakkında arama kararı olan ve darbe girişiminden sonra ülkeden kaçan Y.M.K. isimli şüpheli 12 Temmuz'da İsveç'ten geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

FETÖ terör örgütüne üye olmaktan hakkında arama kararı olan ve darbe girişiminden sonra ülkeden kaçan Y.M.K. isimli şüpheli 12 Temmuz'da İsveç'ten geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda 12 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında İsveç'ten gelen bir yolcuyu durdurdu. Ekipler, yapılan pasaport kontrolü ve sorgulamasında Y.M.K. isimli kişinin  'FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini,  TBMM'ni, T.C. Yargı Organlarını Alenen Aşağılama' suçları başta olmak üzere 24 adet suç kaydından aranmasının olduğu tespit etti. Şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ülkeden kaçtığı belirlendi.  Y.M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

 


İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
İsveç'ten gelen FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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