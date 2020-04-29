İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı
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İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı

İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı 112 ambulans uçağının içerisi böyle görüntülendi İsveç'in Malmö kentinden Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in getirildiği uçak Atatürk Havalimanı'nda...

İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı
29.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:51

İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı

112 ambulans uçağının içerisi böyle görüntülendi

İSTANBUL - İsveç'in Malmö kentinden Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in getirildiği uçak Atatürk Havalimanı'nda yakından görüntülendi. Uçağın ekibi ise yaşanılan süreci anlattı.

İsveç'te yeni tip korona virüs tanısı konulan ve daha sonra tedavi edilmeyerek evine gönderilen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanlığı'nın 112 ambulans uçağı ile tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken'ı getiren uçağın içerisi ve ekibi Atatürk Havalimanı'nda yakından görüntülendi. Uçağın ekibi ise o anlarda yaşadıklarını anlattı.

Dr. Mustafa Işık, "Vatandaşımızın getirilmesi bizi de mutlu etti. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza özel böyle bir hizmet olması gurur vericidir" dedi. Kaptan Pilot Melih Özegemen, "O gece 03.00'da haberimiz oldu. 06.00'da kalktık gittik. Bizim için çok önemli bir görev oldu. Bu bizim için ne ilk uçuşumuz ve ne de son uçuşumuz olacak" açıklamasına yer verdi. Kaptan Fatih Bayram, "Bakanımızın talimatı ile güzel bir operasyon gerçekleştirdik. Ülkemiz adına gurur duyduk" dedi. Paramedik Ali Osman Yılmaz, "Emrullah beyin yüzündeki mutluluk bize yetti" ifadelerini kullandı.

İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için Türkiye'ye getiren uçağın ekibi süreci anlattı

Kaynak: İHA

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