İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı
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İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı

İsveç’in başkenti Stockholm’de hırsızlar, bir galeriden aralarında Salvador Dali’nin bronz heykellerinin de bulunduğu önemli miktarda sanat eseri çaldı. İspanyol sanatçının heykellerinin değerinin 21 ila 52 bin dolar olduğu belirtildi.

31.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 02:20
İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı

'in başkenti 'de hırsızlar, bir galeriden aralarında 'nin bronz heykellerinin de bulunduğu önemli miktarda sanat eseri çaldı.


En az iki kişi olduğu düşünülen hırsızların, başkentin merkezindeki Couleur isimli galeriden ünlü İspanyol sanatçı Dali'nin masa üstü 10 ila 12 adet arasındaki bronz heykelini çaldıkları saptandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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