İsveç'te 'Ebola Virüsü' Paniği

İsveç'te 'Ebola Virüsü' Paniği

İsveç'in güneydoğusunda bulunan Uppsala kentinde bir hasta 'Ebola virüsü' şüphesiyle karantina altına alındı.

İsveç'te 'Ebola Virüsü' Paniği

İsveç'in güneydoğusunda bulunan Uppsala kentinde bir hasta 'Ebola virüsü' şüphesiyle karantina altına alındı. Enköping Hastanesi'nin aciline giden hastaya ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra hasta Ebola şüphesiyle Uppsala'daki bir başka hastaneye sevk edildi. Yetkililerin yaptığı açılamaya göre, Enköping'deki hastanenin acil servisi kapatıldı ve olası bir bulaşma tehlikesine karşı hastane personeli gözetim altına alındı. - N

Kaynak: DHA
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