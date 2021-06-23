İsveç Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Polonya maçı hangi kanalda?
İsveç ve Polonya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İsveç Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Polonya maçı hangi kanalda?
UEFA Euro 2020 İsveç Polonya maçı izleyici tarafından merakla bekleniyor. Peki, İsveç Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Polonya maçı hangi kanalda?
İSVEÇ POLONYA MAÇI NE ZAMAN?
İsveç-Polonya Maçı, 23 Haziran Çarşamba günü oynanacak. İsveç-Polonya Maçı, saat 19:00 başlayacak.
İSVEÇ POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.