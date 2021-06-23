İsveç Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Polonya maçı hangi kanalda?

İsveç ve Polonya, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2020 maçı, Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak. Peki, İsveç Polonya maçı ne zaman, saat kaçta? İsveç Polonya maçı hangi kanalda?